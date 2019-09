Las scolaras Muriel Seeli, Shania Ardüser, Sarina Tonoli e Maja Arpagaus èn da l'opiniun ch'i fiss meglier sche sgular vegniss in bun tant pli char e l'ir cun tren persuenter pli favuraivel.

Plinavant èn ellas era interessadas da las opiniuns dals politichers en connex cun il nutriment. Il nutriment ch'è tras la producziun e la moda e maniera da sa nutrir dals umans, responsabel per radund 30% da las emissiuns da CO2.

Ils recepts dals politichers

Vera Stiffler è persuenter d'introducir ina taxa da CO2 sin sgols. Quai però be cun la resalva ch'i stuess esser in project communabel sur plirs pajais. Plinavant fissi per ella impurtant che las entradas vegnian lura er da bun al clima, per exempel tras svilups tecnologics.

Heinz Brand percunter è plitost sceptic. El metta en dumonda ina tala taxa, perquai che quella muntass gronda lavur administrativa: Ina giada per sclerir co organisar la taxa. Lura sch'i dettia ina schliaziun europeica, la dumonda co reparter las entradas da la taxa e suenter saja anc da sclerir, per tge ch'ils daners vegnian duvrads. Heinz Brand na crai perquai betg ch'i dettia qua ina schliaziun entaifer in temp raschunaivel.

Plinavant è per el decisiva la dumonda da l'autezza da la taxa. Ina da 30 fin 40 francs per sgol na portia betg bler. Quai fiss auter sche quella muntass a 500 u 600 francs.

La sfida dal Grischun: Ils ultims kilometers

Dal medem avis èn ils dus politichers, ch'i duai vegnir fatg il pussaivel per er pudair desister or en vitgs e valladas da l'auto sco en las citads. La gronda sfida saja qua da garantir colliaziuns – per exempel er la saira tard. Quai er sche quellas vegnian nizzegiadas be da paucas persunas. Ponderaziuns en quest connex èn bus u taxis sin dumonda che pudessan era esser electrics. La sfida saja qua er, da survegnir avunda daners da la Confederaziun e dal chantun per pudair porscher tals servetschs en il Grischun.

Nutriment sco impurtant factur dal clima

Per Vera Stiffler dovria en quest connex omaduas varts: Ina giada l'aspect persunal da guardar sin l'agen consum, da l'autra vart però er il context global. Pia er resguardar dumondas sco: Co e nua vegn noss nutriment producì? La chadaina cumenza per la politicra gia in toc avant il consum sco tal.

Heinz Brand accentuescha ch'ina producziun da nutriment en l'exteriur na saja betg da principi schletta. Sche quella saja ecologica possian ins uschia era segirar in'existenza per exempel per purs en pajais da svilup. Il transport, quel restia però. Plinavant è per el en quest connex impurtant che mintgina e mintgin guardia nua ch'el po sez far insatge. Uschia cun cumprar products regiunals e stagiunals, nua ch'igl è pussaivel. El vesa però er la pussaivladad d'influenzar sco politicher la purschida dals grossists. Quai en il senn ch'i na vegnia betg simplamain purschì chaussas sco da tuttas sorts fritgs l'entir onn.

Ed anc intginas dumondas ...

Per finir l'inscunter han las scolaras da Glion preparà intginas dumondas per ils dus politichers. Tgi enconuscha il meglier l'auter?

Il project da RTR «Ti ed jau faschain politica» Persunas sco ti ed jau envidan candidatas e candidats per il Cussegl naziunal ad ina baterlada. Enturn maisa raquintan els dad ina sfida che fatschenta els en lur mintgadi. Quels 5 inscunters emetta RTR durant 5 mesemnas: 04-09 Ovras socialas tar Ruodi Duschletta, Sent

11-09 Sanadad tar Sandra ed Andri Baltermia, Salouf

18-09 Economia tar Flurina e Simon Kaufmann-Henkel, Cuira

25-09 Clima tar ina classa da la scola media, Glion

02-10 Diaspora tar Peter Vesti e Petra Camathias, Turitg Tar mintga tema dain era in sguard en l'istorgia, preschentain cifras e fatgs e numnain las sfidas actualas. Las elecziuns naziunalas èn ils 20 d'october 2019.

