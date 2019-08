Posts, likes, amis e followers – era online pon ins far in cumbat electoral. Dentant quant activs èn ils candidats propi sin lur profils da social media? Nus avain prendì ils candidats e las candidatas per il Cussegl dals chantuns sut la marella.

Maletg 1 / 3 Legenda: Las Candidatas ed ils candidats per il cussegl dils chantuns tenor amis sin Facebook. RTR Maletg 2 / 3 Legenda: Las candidatas ed ils candidats per il cussegl dals chantuns tenor followers sin Instagram. RTR Maletg 3 / 3 Legenda: Las candidatas ed ils candidats per il cussegl dals chantuns tenor followers sin Twitter. RTR

Martin Schmid (PLD) e Stefan Engler (PCD) n'èn strusch activs sin social media. Il liberaldemocrat na posseda betg profils sin Facebook, Instagram e Twitter – e quai ord persvasiun. El n'è betg da l'opiniun ch'i saja impurtant d'esser preschent sin social media per il cumbat electoral.

Esser activ sin social media na correspunda betg a mes stil da far politica. Tenor mai na fissi betg credibel sch'jau vegniss pér uss activ sin social media. Jau represchent era ina gronda part da la populaziun che n'è betg activa sin medias socialas.

Stefan Engler (PCD) è activ sin Twitter dapi il 2015. Là ha el cun 1'398 posts (stan 15 d'avust) ils blers posts dals candidats. Dacurt ha el dentant era creà in profil sin Instagram. Dentant betg per cuntanscher dapli votants e votantas. El ha creà il profil pervi da sias figlias, e per star sin il current tge che curra e passa. Per el n'haja social media en il mument anc betg tant influenza sin il cumbat electoral. I saja pli impurtant da mussar preschientscha fisica e d'avair experientscha.

Jau sun plitost in consument da las medias socialas. Jau nizzegel tals meds per m'infurmar tge che curra e passa. Instagram hai jau sulettamain fatg perquai che mias figlias han persvadì mai, e per pudair restar sin il current tge che lezzas fan.

Ils novs candidats fan cumbat electoral online

Jon Pult (PS) è cun 4'716 amis sin Facebook, 783 sin Instagram e 1'558 followers sin Twitter (stan 15 d'avust) il candidat che cuntanscha la pli gronda community. El vesa cleramain che social media è ina schanza per il cumbat electoral. Per di fa el in enfin dus posts. Sch'ins veglia vegnir en contact cun votantas e votants, saja necessari da restar activ sin las medias socialas.

Per mai è cler: nus vivain en l'onn 2019. Ils mediums socials èn ina realitad fitg impurtanta, nua che blera glieud er en noss chantun s'infurmescha mintga di. Perquai èsi per mai cler ch'ins sto esser activ sin Twitter, Instagram e Facebook.

Valérie Favre Accola (PPS) è sin plaz dus quai che pertutga la community. Ella ha fatg il davos mais 62 posts sin Facebook (stan 15 d'avust). Era ella vesa social media sco schanza. Betg mo per il cumbat electoral mabain era en general per preschentar là ses cuntegns politics. Gist sch'ins haja in budget pli pitschen saja social media la plattafurma ideala per il cumbat electoral.

Per mai èn las medias socialas sco la camera per il fotograf. Cun mes posts poss jau metter en il focus mes cuntegn politic. Dentant èn las medias socialas era impurtantas per mai per communitgar e sa barattar cun ils votants e las votantas.

Géraldine Danuser (PVL Giuvna) è cun ses 24 onns la giuvna tranter ils candidats. Per lantschar sia candidatura ha Géraldine Danuser mess sin la carta da social media. Ella ha numnadamain annunzià la candidatura cun in video. Per cuntanscher in pli grond public vegn ella ad investir vinavant en ses chanals da social media.

Jau hai annunzià mia candidatura cun in video. Social media è fitg impurtant per mes cumbat electoral. Jau hai sperà che quest video ha ina gronda derasaziun, e che quel cuntanscha in fitg grond public. E quai è sta il cas.

