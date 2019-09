cuntegn

Purtret 1: Ruodi Duschletta - «La cassa da pensiun è noss hotel»

Ils daners da la cassa da pensiun duain esser in sustegn finanzial per il temp da pensiun. Ruodi e Cilgia Duschletta da Sent han dentant investì lur cassa da pensiun en lur hotel. Enstagl da giudair la pensiun, ston els ussa perquai lavurar vinavant.