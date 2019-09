Igl è in problem che blers enconuschan: Mintg'onn èsi da pajar dapli per las premias da las cassas da malsauns. Era a Sandra ed Andri Baltermia da Salouf fa questa tendenza mal il venter.

Sco famiglia cun trais uffants saja lur quint per las premias da cassas da malsauns pulit grond – e quai malgrà ch'els fetschian tut il pussaivel per tegnair bass quel. Uschia descriva Sandra Baltermia la situaziun. Ella fa la contabilitad per la famiglia e sa perquai che las premias muntan a passa 10% da las entradas. Ed il problem: Las premias creschan probabel vinavant.

Quai è la famiglia Baltermia Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Famiglia cun in manaschi puril a Salouf

Andri Baltermia, 37 onns, pur e chatschader

Sandra Baltermia, 39 onns, fa dasperas il secretariat dal cumin baselgia da Surses (pensum da 35%)

Las figlias Lena (8), Mara (6) ed Anina (3)

Tge fa la politica?

Per discutar quai han Sandra ed Andri Baltermia envidà duas politicras tar els a chasa a Salouf: Las duas candidatas per il Cussegl naziunal Anita Mazzetta (La Verda) e Martha Widmer-Spreiter (PBD).

Il project da RTR «Ti ed jau faschain politica» Persunas sco ti ed jau envidan candidatas e candidats per il Cussegl naziunal ad ina baterlada. Enturn maisa raquintan els dad ina sfida che fatschenta els en lur mintgadi. Quels 5 inscunters emetta RTR durant 5 mesemnas: 04-09 Ovras socialas tar Ruodi Duschletta, Sent

11-09 Sanadad tar Sandra ed Andri Baltermia, Salouf

18-09 Economia tar Flurina e Simon Kaufmann-Henkel, Cuira

25-09 Clima tar ina classa da la scola media, Glion

02-10 Diaspora tar Peter Vesti e Petra Camathias, Turitg Tar mintga tema dain era in sguard en l'istorgia, preschentain cifras e fatgs e numnain las sfidas actualas. Las elecziuns naziunalas èn ils 20 d'october 2019.

