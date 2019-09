Flurina e Simon Kaufmann Henkel han dus uffants sut 7 onns ed emprovan omadus da metter carriera e vita da famiglia sut in tetg. Quai è mo pussaivel cun agid.

Flurina lavura 80%, Simon 90%. Ils uffants vegnan tgirads dad els, da la scoletta, da la canorta, dals tats e da las tattas da Tavau e da l’Engiadina e da la sora da Flurina.

Quai è la famiglia Kaufmann Henkel Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen La famiglia abita en ina chasa d’ina famiglia a Cuira. Flurina Kaufmann (35) è collavuratura scientifica a la Scola auta da pedagogia dal Grischun e fa il doctorat, ella lavura 80%. Ses um Simon (35) è responsabel da project tar ina fatschenta en il Principadi da Liechtenstein. Ensemen han els ils uffants Amanda (6) che va a scoletta e Clà (4) che va in di e mez en la canorta e lura anc en la gruppa da gieus en il guaud.

La gronda sfida è d’organisar tut ils termins da la famiglia. Per far quai han ils geniturs in chalender da famiglia communabel sin il telefonin. Mintga saira vegn il proxim di organisà, e la dumengia saira controlleschan els ils termins da l’emna proxima.

I dat era bels muments ruassaivels. E quels motiveschan nus adina puspè da far vinavant. E la saira cura che nus essan en letg essan nus simplamain er fitg cuntents.

Malgrà che la famiglia Kaufmann Henkel vegn da cumbinar carriera e famiglia cun blers sforzs, datti era circumstanzas ch’els midassan gugent. Per exempel il fatg che la societad ha il sentiment, che la mamma saja responsabla per ils uffants. Canortas sajan memia charas. E tar uffants vesian adina tuts mo ils custs. Che quels èn ils futurs pajataglias vegnia emblidà. Flurina Kaufmann giavischass dapli chapientscha e sustegn per geniturs cun uffants pitschens che lavuran.

Il project da RTR «Ti ed jau faschain politica» Persunas sco ti ed jau envidan candidatas e candidats per il Cussegl naziunal ad ina baterlada. Enturn maisa raquintan els dad ina sfida che fatschenta els en lur mintgadi. Quels 5 inscunters emetta RTR durant 5 mesemnas: 04-09 Ovras socialas tar Ruodi Duschletta, Sent

11-09 Sanadad tar Sandra ed Andri Baltermia, Salouf

18-09 Economia tar Flurina e Simon Kaufmann-Henkel, Cuira

25-09 Clima tar ina classa da la scola media, Glion

02-10 Diaspora tar Peter Vesti e Petra Camathias, Turitg Tar mintga tema dain era in sguard en l'istorgia, preschentain cifras e fatgs e numnain las sfidas actualas. Las elecziuns naziunalas èn ils 20 d'october 2019.

RR actualitad 12:00