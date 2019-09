Tgi represchenta a partir da la proxima legislatura ils basegns dal Grischun a Berna? Tge sfidas stattan per Vus en il center e tgenina partida elegiais Vus? Per respunder quellas dumondas lantscha RTR ensemen cun Somedia ina retschertga.

Legenda: Las elecziuns dal parlament èn ils 20 d'october. Keystone

100 candidatAs van en la cursa per il Cussegl naziunal e 6 per il Cussegl dals chantuns. Tgi pudess dumagnar da far il sigl en il parlament a Berna e tgi che pudess perder ses sez? U resta forsa tut sco quai ch'igl è?

As participai a la retschertga che l'institut Sotomo fa sin incumbensa da RTR e Somedia.

Qua chattais la retschertga: Retschertga davart las elecziuns naziunalas , il link avra en ina nova fanestra

As participar pudais Vus anonim. Las respostas vegnan tractadas a moda confidenziala. La participaziun a questa retschertga è anonima. Vossas respostas vegnan tractadas da moda confidenziala.

RTR elecziuns 2019