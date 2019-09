Gnanc pli in mais – e lura elegia la Svizra in nov parlament. Dad eleger èn 200 represchentantas e represchentants per il Cussegl naziunal e 46 per il Cussegl dals chantuns. Perquai vulain nus savair: Tgi ha persvadì en Chasa federala e tgi betg? A tge partida dessas Vus la vusch?

As participai a la retschertga che l'institut Sotomo fa sin incumbensa da la SRG SSR e valitai la prestaziun da las partidas e dals gremis federals.

Qua chattais la retschertga: Link tar sotomo , il link avra en ina nova fanestra

As participar pudais Vus anonim. Las respostas vegnan tractadas a moda confidenziala. Ils resultats vegnan publitgads las proximas emnas sin tut ils chanals da RTR, SRF, RTS e RSI.

RTR elecziuns 2019