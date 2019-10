«Die liebe, sehr sehr liebe Partei», «Die Guten», ils «Musketiers» – tut partidas satiricas che candideschan a Turitg u a Berna per in sez en il Cussegl naziunal. Tenor il politolog Clau Dermont stoppian ins dentant tegnair in egl sin ellas.

Tenor il politolog da l'universitad a Turitg èn candidaturas da satira e candidaturas pli spezialas betg mo in spass. Ellas sajan er ina tscherta furma da critica envers il sistem politic ed envers las partidas etablidas. Sche quellas avessan da survegnir adina dapli vuschs, saja quai in mussament ch'ins na saja betg cuntent cun il sistem.

Che quai po funcziunar, vesan ins gist sur cunfin, per exempel tar la partida «Movimento 5 Stelle» en l'Italia. Quella è vegnida fundada l'onn 2009 dal cabarettist Beppe Grillo. in auter exempel: la partida «Die Partei» en Germania, ch'è vegnida fundada dals redacturs da la gasetta da satira «Titanic». Quels han perfin dus sezs en il parlament europeic.

En Svizra paucas schanzas, però...

Per in sez en il parlament vegni strusch a tanscher per las partidas satiricas da la Svizra. En il chantun Berna pudess la EDU dentant profitar dad ina partida satirica. Là pudess la partida «die Musketiere» purtar entras ina colliaziun da glistas aua per la EDU.

RR actualitad 07:00