Ils Verds ed ils Verds-liberals gudognan las pli bleras vuschs.

Per part trends opposts en las duas grondas regiuns linguisticas.

Per l'emprima giada è il tema clima vegnì numnà sco motiv d'eleger ina partida.

Las pli grondas sfidas per la politica èn il clima, las premias da cassas da malsauns ed Europa.

Tschintg mais avant las elecziuns naziunalas 2019 pon ils Verds per l'emprima giada en l'istorgia preschentar cun la quota da votants da 10,1% in dumber da duas cifras. Sch'ins cumpareglia il barometer d'elecziuns dal favrer 2019 nodan els in plus da 3 puncts procentuals en cumparegliaziun cun las elecziuns dal 2015. Era ils Verd-liberals gudognan vinavant vuschs. 6,4% da las persunas cun dretg da votar vulan actualmain vuschar per la Partida verd-liberala. Quai è tuttina bler sco tar il davos barometer d'elecziuns.

La Partida liberaldemocratica perda schlantsch

En cumparegliaziun cun barometers d'elecziun da pli baud ha oravant tut la Partida liberaldemocratica pers. Anc il favrer 2019 han 17,4% da las persunas cun dretg d'eleger ditg da vulair eleger la PLD, uss èn quai anc 16,2%. Uschia crudass la PLD stgars davos lur resultat dal 2015.

Trend vers sanestra

Ils resultats dal barometer d'elecziuns mussan in cler trend vers sanestra. Ils Verds ed ils Socialdemocrats gudognan actualmain 3,3 puncts. In tal creschament tar cotschen-verd hai dà ils davos 30 onns la davosa giada tar las elecziuns naziunalas il 2003. Il medem mument perdan las partidas grondas PPS e PLD cumpareglià cun las elecziuns 2015 ensemen 3,1 puncts: la Partida populara svizra (-2,9 puncts) e la Partida liberaldemocratica svizra (- 0,2 puncts).

Trends opposts en las grondas regiuns linguisticas

La posiziun actuala da las partidas sa differenziescha per part considerabel en las duas grondas regiuns linguisticas. Uschia gudognan ils Socialdemocrats en la Svizra tudestga 1 punct, durant ch'els perdan en la Svizra franzosa 1,7 puncts. Cuntrari sa mussas quai tar la PLD, che gudogna en la Svizra franzosa 1,6 puncts e perda en la Svizra tudestga 0,7 puncts. Da l'autra vart gudognan ils Verds en la Svizra franzosa ed en la Svizra tudestga medem bler, la PCD e la PPS perdan d'omadus varts dal foss dal rösti.

Sfidas politicas

Cumpareglià cun il barometer d'elecziuns dal favrer 2019 ha il tema clima ni gudagnà ni pers impurtanza. 37% fan da valair la midada dal clima sco in dals trais pli impurtants problems e sco gronda sfida per la politica en Svizra. Remartgabel è dentant ch'ils dus auters top-temas – premias da cassas da malsauns ed Europa – han pers in zichel impurtanza. Quai oravant tut tar il tema relaziun da l'Uniun europeica. Il favrer era quai anc tar bunamain la mesadad dals votants ina da las pli grondas sfidas da la Svizra. Tar la retschertga actuala era quai dentant be anc tar 37% da las persunas d'impurtanza.

Tema clima emprima giada motiv d'elecziun

In tema po esser in impurtant motiv politic ma betg sfurzadamain er in motiv d'eleger. Per l'emprima giada è il tema clima dentant vegnì numnà sco motiv d'eleger ina partida u betg. 24% han inditgà il tema clima relevant per lur decisiun. Ils dus temas Europa e las premias da las cassas da malsauns n'èn betg pli uschè relevants.

Retschertga – Barometer d'elecziuns SRG SSR Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen RTR, SRF, RTS e RSI han fatg ina retschertga e dumandà tge che la populaziun pensa dal parlament a Berna. Tgi che ha fatg buna lavur e tgi betg? Las datas per il barometer d'elecziuns da la SRG SSR èn vegnidas rimnadas online tranter ils 17 e 27 da matg 2019 – quai sin ils portals d'internet da la SSR ed online da sotomo. Suenter la verificaziun e controlla da las datas, han las respostas da 10'388 persunas pudì vegnir duvradas per l'evaluaziun. Perquai ch'ils participants sa recruteschan sez per ina tala retschertga online, na correspunda la prova statistica betg a la basa generala. Ils resultats èn perquai vegnids valitads tenor divers criteris sco sex, scolaziun u regiun. La quota da sbagl da la retschertga è tar +/- 1,5 puncts procentuals.

