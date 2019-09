En Grischun duvrassi mesiras concretas per cuntanscher l'egualitad tranter um e dunna: per exempel dapli plazs da canortas pajabels ed er dapli flexibilitad al plaz da lavur.

Star a chasa, reducir la lavur sin dus, trais dis l’emna u tuttina puspè sa bittar plain engaschi a temp cumplain en il mund da la lavur. Ina dumonda che fatschenta cunzunt quels ch'han uffants e che ston decider, co ch’els vulan cumbinar il meglier la famiglia e la professiun.

Model classic en Grischun

Las cifras da l'Uffizi da statistica mussan cler e net: Sch'i va per cumbinar famiglia e lavur, lura èsi en Grischun adina uschia, che las dunnas guardan dapli dals uffants ch'il umens. La manadra dal post da stab per l’egualitad da las schanzas da dunnas ed umens, Tamara Gianera, explitga ch'en Grischun vivian las bleras famiglias il model ch'il bab lavura 100% e la mamma lavura damain che 50%.

In motiv per quel fatg è che las dunnas gudognan anc adina pli pauc che ils umens. Uschia èsi per la situaziun finanziala da la famiglia meglier, sche l’um va a lavurar. In fatg cj'haja era influenza sin las structuras en il chantun Grischun: Gist sch'i va per la flexibilitad da patruns da lavur. Babs che vulan lavurar pli pauc na survegnan per il pli gnanc quella pussaivladad. Ultra da quai saja era grev da chattar in plaz da canorta e da pudair pajar quel. Tenor Gianera sto la politica uss agir tant pli spert per porscher a las dunnas che vulan lavurar meglras opziuns.

Legenda: Surtut per umens èsi difficil da chattar ina lavur a temp parzial En pli pauc che 5% da las chasadas da pèrs grischunas èsi pussaivel che l'um e la dunna lavuran a temp parzial. En passa 90% dals cas lavura l'um a temp cumplain. Atlas statistic da la Svizra

In pitschen moviment sin plaun naziunal

Discutà vegn adina puspè davart la sfida da coordinar famiglia e lavur. Ils ultims onns è la discussiun plaunet vegnida pli dad aut. Dentant propi brisanza ha il tema survegnì pir quest onn. Oravant tut cun la chauma da dunnas, nua che quella problematica è vegnida clamada da tschientmilli dunnas ed era umens per las vias da la Svizra.

Ina pretaisa, tranter auter, da la chauma è uss daventada realitad: In congedi per babs. Il parlament federal ha be gist avant curt approvà in tal congedi da duas emnas.

