L'interpresa Holcim a Vaz Sut producescha mintg'onn radund 800'000 tonnas cement. E la producziun da cement dovra fitg blera energia. Tar 1'450 grads vegn il crap brischà e luà en in grond furn.

Sch'ins brischa crap, sche lura datti CO2. Quai è in process chemic ch'ins na po betg midar.

«Nus pudain spargnar tar il material da brischar»

Tuttina vegn mess tar il concern da Holcim gronda paisa sin la reducziun da CO2. Quai per exempel tar il material dad arder. Radund 60% dal material da brischar a Vaz Sut è anc charvun brin. Enstagl da quest charvun brin ch'è atgnamain usità en ovras da cement, brischan els dentant pli e pli savens cun nov material. Quai èn materias sinteticas declera il manader da producziun tar la Holcim, Loris Zanolari. Plinavant er cun farina d'animals e lozza da serenera.

La finamira è che nus avain in di mo pli material da brischar alternativ e nagin charvun pli.

Entras mesiras permanentas ha la Holcim a Vaz Sut gia reducì ils ultims 30 onns il CO2 per 30%. Tranter auter ha l'interpresa investì ils ultims mais 5 milliuns francs en in nov filter per il furn.

