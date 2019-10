Claudia Bühler ch'è lavurera sociala e Tamara Hendry-Monn ch'è educatura d'uffants han empruvà il 2015 da lantschar ina gruppa da termagls per uffants rumantschs a Lucerna. Suenter dus onns d'emprova, han ellas stuì badar ch'il project na funcziuna betg.

Nus avain vis che quai funcziuna a Turitg ed avain pensà che nus pudessan era pruvar quai a Lucerna.

Organisar il medem sco a Turitg a Lucerna è grev. Tar l'emprima emprova il 2015 eran las duas dunnas in zic tard vidlonder cun lur project. Tar la segunda emprova han ellas contactà persunas interessadas, n'han dentant betg chattà in suentermezdi per la gruppa da termagls che fiss stà adattà per ils blers.

Ellas hajan adina puspè udì da famiglias che na savevan nagut da lur project ed avessan gugent tramess lur uffants en la gruppa da termagls.

La politica a Lucerna na sustegna strusch ils Rumantschs. I fiss bun sch'i dess en tschertas scolas era lecziuns u curs da rumantsch.

Sustegn avevan las duas Rumantschas survegnì da la Lia Rumantscha. Lezza aveva publitgà la purschida sin lur pagina d'internet e mess a disposiziun cudeschs.

RR actualitad 08:00