L'ultim barometer avant las elecziuns ils 20 d'october mussa ina clera tendenza. Ils verds ed ils verd-liberals èn sin buna via da far records. Ils liberal-democrats crodan en cumparaziun cun il barometer avant tschintg emnas en il minus. La PCD e la PPS èn vegnidas da franar il trend negativ.

Verds e verd-liberals sin buna via da far records

Gudogns sa concentreschan, perditas sa repartan:

Verds e verd-liberals dastgan quintar cun in record

La PLD croda entaifer tschintg emnas en in minus

PCD e PPS èn sa stabilisadas

La PS perda almain in zic

Cun in plus actual da 3,6 puncts procentuals vegnissan ils Verds sin in record da 10,7%. Il meglier resultat è stà ina cumpart da 9,6% tar las elecziuns naziunalas il 2007. Er sin buna via da far in record èn ils verd-liberals. La PVL vegniss tenor la retschertga sin 7,3% – in plus da 2,7 puncts procentuals.

Auter che tar ils gudogns sa repartan las perditas da vuschs gist sin pliras partidas. La PCD ha pudì reducir dapi l'ultima retschertga in zic ses minus e vegn actualmain anc sin 10,6% da las vuschs. Il cumbat tranter la PCD e la Verda per la posiziun quatter en la rangaziun da partidas è avert. Plinavant perdan ils cristiandemocrats en cumparaziun cun las autras partidas burgaisas damain vuschs.

Legenda: RTR, Grafica

La PLD croda en in minus

La pli gronda differenza en cumparaziun cun l'ultim barometer l'entschatta settember, sa mussa tar la Partida liberaldemocratica svizra. Il plus da 0,3% tar l'ultima retschertga è sa midà entaifer be tschintg emnas en in minus dad 1,2%. Tranter ils dus barometers ha l'ultima sessiun da questa legislatura gì lieu a Berna. Là ha la PLD per l'emprima giada accentuà sia nova politica da clima.

In maletg cuntrari a la PLD sa mussa tar la PPS. La Partida populara ha bain pers fin il zercladur adina dapli vuschs – ils davos mais è la partida dentant vegnida da sa stabilisar.

Legenda: La PLD croda dapi l'ultim barometer avant tschintg emnas, da 16,7% sin 15,2%. RTR Grafica

Sanestra pli ferma – dretga pli flaivla

Il trend dominant è verd – quai vul dentant er dir ch'i dat in moviment sanester. Perquai che la Partida socialdemocratica perda malgrà ils gudogns dals verds be pauc, gudogna il champ verd-cotschen actual 3 puncts procentuals. Las duas partidas dretg dal center, la PPS e la PLD, perdan percunter enturn 3,3 puncts procentuals. Il plus che la dretga ha fatg tar las elecziuns il 2015 fiss cun quai puspè pers.

Il center percunter resta stabil. Quai dentant er mo sch'ins quinta vitiers la PVL. En il mument cumpensescha ella las perditas da la PCD e la PBD. Sche la dretga perda e la sanestra gudogna, sa sposta il center politic dal Cussegl naziunal pli a sanestra. Quai vul dir ch'i duvrass en consequenza be ina part dal center per maioritads sanestras. Entras quai ch'ils verd-liberals vegnian er pli ferms, vegnia a dar en l'avegnir probabel pli variablas constellaziuns da maioritads en il Cussegl naziunal.

Legenda: La sanestra gudogna e la dretga perda. Il center percunter resta stabil sch'ins quinta vitiers la PVL. RTR Grafica

La sanestra vegn da mobilisar

Il motiv per il spustament a sanestra è tenor il barometer cunzunt la mobilisaziun dals nunelecturs e las nunelecturas. La retschertga mussa, che betg be la PS mabain era ils Verds gudognan mo paucas vuschs tar las partidas burgaisas. Ils gudogns tar la sanestra vegnian pia cunzunt entras la mobilisaziun da nunelecturs. Cunzunt ils Verds vegnian da persvader bleras persunas che dastgan per l'emprima giada insumma prender part a las elecziuns.

Retschertga – Barometer d'elecziuns SRG SSR Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Il barometer d'elecziuns è vegnì fatg sin incumbensa da la SRG SSR, dal post da perscrutaziun Sotomo. La rimnada da datas per il barometer d'elecziuns è vegnida fatga online tranter ils 26 da settember ed ils 2 d'october 2019. Sa participadas èn 12'107 persunas da l'entira Svizra. La quota da sbagl da la retschertga è tar +/- 1,4 puncts procentuals.

Il cuntrari sa mussa tar la PPS: Il minus na sa resulta betg or da la perdita d'electurs tar autras partidas, mabain perquai che bleras persunas che han il 2015 vuschà per la PPS, desistan quest onn dad ir a l'urna. Ina rolla gioga er la quota creschenta da glieud veglia tar la basa d'electurs da la PPS. La PPS perda dapli electurs vegls che quai ch'ella gudogna glieud giuvna.

Clima resta ina da las pli impurtantas sfidas politicas

Gia tar il barometer avant in onn era sa mussà, che la midada dal clima e las emissiuns da CO2 vegnan adina pli impurtantas. La stad chauda e sitga dal 2018 ha para sensibilisà ils electurs per la tematica. In onn pli tard è il tema anc pli impurtant. Per 42% dals dumandads tutga il clima tar las trais pli impurtantas sfidas politicas en Svizra.

Legenda: La tematica dal clima n'ha betg pers vid relevanza ils ultims mais. RTR Grafica

La tematica dal clima è dentant anc adina in punct davos las premias da las cassas da malsauns. Las premias èn per bleras persunas ina chargia finanziala, ellas n'èn dentant betg uschè adattadas per politica emoziunala sco ils fugitivs il 2015 u il clima il 2019. En consequenza vesan blers las premias bain sco ina gronda sfida. Ellas n'èn dentant betg uschè relevantas per la decisiun tar elecziuns. Là è cleramain il clima cun 27% a la testa da la rangaziun. Sco proxim suondan las premias da las cassas da malsauns cun 21% e las relaziuns tar l'Uniun Europeica cun 19%.

RR novitads 17:00