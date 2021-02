Gea a la cunvegna economica tranter ils stadis da l'EFTA e l'Indonesia

Na a l'iniziativa per scumandar da cuvrir la fatscha

Dà liber la vusch per la lescha davart l'identificaziun electronica

A sia radunanza da commembers virtuala ha la Partida verd-liberala dal Grischun decidì las parolas per las votaziuns dals 7 da mars 2021. Analog a la partida svizra dian ils verd-liberals grischuns Gea a la cunvegna da commerzi liber cun l'Indonesia e Na a l'iniziativa per scumandar da cuvrir la fatscha.

Per la lescha da E-ID ha la Partida verd-liberala dentant decidì da dar liber la vusch, la partida mamma propona per quella lescha in Na. Per ils commembers da la PVL grischuna èsi dispitaivel sche la Svizra dovra ina E-ID. Ord motiv da la protecziun da datas sajan las opiniuns ids dapart sche quest pass digital stoppia vegnir fatgs dal stadi u d'ina firma privata. Perquai saja vegnì decidì da dar liber la vusch.

Parola iniziativa per aua da baiver netta

Plinavant ha la PVL dal Grischun era gia dà ora la parola per las votaziuns dals 13 da zercladur. Suenter intensivas discussiuns din els Gea a l'iniziativa per aua da baiver netta.