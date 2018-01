Emetturs locals cunter «No Billag»

Las associaziuns dals emetturs da radio e televisiun regiunals èn cunter l'iniziativa No Billag. L'iniziativa na periclitass betg be la SRG SSR mabain era ils emetturs da radio e televisiun regiunals.

43 radios locals e 13 emetturs da televisiun regiunals survegnan ina part da las taxas da radio e televisiun che l'iniziativa vul dismetter. Abolir las taxas muntia per ils blers emetturs la fin, uschia han declerà las associaziuns avant las medias. Els averteschan d'in tagl radical, oravant tut en la Svizra romanda, en il Tessin sco era en las regiuns da muntogna. En spezial en las regiuns periferas sajan rapports regiunals periclitads. Ils emetturs sa laschian finanziar sulet per 50% entras reclama, è in argument.

Nagin plan B

Ord vista da las uniuns saja ina finanziaziun tras chantuns empè tras la Confederaziun «cumplet absurd». Ina gea a l'iniziativa fiss in votum cunter ina finanziaziun publica. «In plan B per in service public per l'entir territori regiunal na dettia betg». Quai è il facit da las uniuns.

L'argument che «pli baud gieva era senza taxas», na laschan els betg valair. Pli baud avevan las chasas edituras grondas pudì cumpensar las perditas e gidar da finanziar ils emetturs regiunals. En la situaziun odierna saja quai impussibel, ha ditg Marc Friedli, il manader da fatschenta da Telesuisse.

