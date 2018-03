Per 15% ha l'elavuratur da latg Emmi pudì augmentar ses gudogn il 2017. L'augment explitgescha Emmi cunzunt cun avair reducì cumparts minoritaras.

Il 2017 ha l'elavuratur da latg Emmi pudì augmentar il gudogn net sin 161,6 milliuns francs. L'onn avant aveva quel anc muntà a 140,3 milliuns francs. La raschun principala per quest augment vesa Emmi en il fatg, ch'il concern ha surprendì cumplettamain la «Mittelland Molkerei» a Suhr en l'Argovia. Avant tutgava la latgaria per 60% ad Emmi. Tut en tut haja Emmi reducì participaziuns minoritaras per 10,8 milliuns francs.

Perquai che Emmi festivescha quest onn il giubileum da 25 onns e perquai che l'interpresa ha vendì ina participaziun en ils Stadis Unids, duain ils acziunaris survegnir ina dividenda da 10 francs per aczia nominala. Il 2016 aveva il concern pajà ina dividenda da 5.90 francs per aczia nominala.

Sin livel operativ ha il concern cun sedia a Lucerna fatg ina svieuta da passa 3,3 milliardas francs. Quai èn 3,2% dapli che l'onn avant. Per l'onn da fatschenta actual spetga la fatschenta in augment da svieuta da 1,5 fin 3%.

