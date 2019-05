I saja temp per dapli paja, dapli renta, dapli egualitad e dapli temp per ils umans sez – uschia l'Uniun sindicala svizra. Tenor l'Uniun sindicala sajan planisadas passa 50 occurenzas. A Soloturn vegn cun Alain Berset er in Cusseglier federal a tegnair in pled.

A Basilea, Turitg ed en auters lieus sajan ils tils da l'emprim da matg en viadi. A Berna e Genevra cumenzan els il suentermezdi.

Critica envers il sindicat UNIA

A Basilea s'ê furmà sper la demonstraziun uffiziala ina gruppa d'opposiziun. Els crititgavan la direcziun dal sindicat UNIA, pervi da la moda e maniera ch'els sajan ids enturn cun collavuraturs. En las emnas passadas è la direcziun stada en la critica pervi da quai.

La gruppa d'opposiziun da var 200 persunas saja chaminà avant la demonstraziun uffiziala, ha montà in grond transparent cun si ses messadi, ed ha lura puspè fatg plaz per la demonstraziun.

