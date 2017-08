En 100 onns quasi nagins glatschers pli

Entaifer ils ultims 166 onns è la mesadad da la surfatscha dals glatschers en Svizra luada. Tenor experts da l’ETH è quai in process che na po betg pli vegnir franà.





Ils glatschers svizzers na pon betg pli vegnir salvads. Tar questa conclusiun vegnan experts da la scola politecnica federala da Turitg ETH – envers la gasetta Tages-Anzeiger. Era cun ils pli gronds sforzs da reducir las emissiuns da CO2, vegnian 80 fin 90 % dals glatschers a svanir fin l'onn 2100.

Ils glatschers svizzers han cuntanschì lur pli gronda expansiun enturn il 1850. Da quel temp muntava la surfatscha da glatschers a 1735 kilometers quadrat, quai che correspunda exact a la surfatscha dal chantun Turitg. Oz datti mo anc 890 kilometers quadrat glatschers. En 166 onns è pia la mesadad da la surfatscha dals glatschers luada.

Damain glatschers che avant 160 onns

Era il volumen è ì enavos dramaticamain. Ils experts stiman il volumen da glatschers per l'onn 1850 sin circa 130 kilometers cubic. Il 2016 eran quai dentant be anc 54 kilometers cubic, pia quasi 60% pli pauc. Ed era la quantitad è sa sminuida. L'onn 1973 devi anc passa 2'000 glatschers en Svizra. Quella quantitad è sa reducida fin oz sin radund 1'400 glatschers. En vista a las autas temperaturas actualas, vegnia era il 2017 ad esser in schlet onn per ils glatschers.

