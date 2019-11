En cas d'urgenza duai l'armada pudair sustegnair pli spert autoritads civilas e privats. Quai ha il Cussegl federal concludì en il rom da la refurma da l'armada WEA. Envers l'assicuranza da responsabladad ha el era sminuì las pretensiuns che valevan enfin ussa per l'engaschi da helicopters. Uschia duai per exempel vegnir pussibilità che helicopters transporteschan en cas d'urgenza aua per purs da muntogna.

Sustegniment duai l'armada plinavant porscher per dismetter muniziun civila, per cumbatter incendis gronds u per acquistar infurmaziuns ord l'aria.

