Tiers che las temperaturas na fan betg allusiun a la primavaira, cumenza il glindesdi la sessiun da primavaira. Cunzunt iniziativas dal pievel domineschan il program.

Il Cussegl dals chantuns na tractan betg pli pauc che tschintg iniziativas. Cumenzar cumenza la chombra pitschna cun la Fair-Food-Iniziativa. Cun quella vulan ils Verds introducir standards ecologics e socials per products ch'i vegnan importads da l'exteriur. En la segunda emna sa deditgeschan els a l'iniziativa dals Giuvens Verds: Quella pretenda substituziuns da terren en in auter lieu per territori che vegn enzonà.

Il Cussegl naziunal s'occupa l'emprim cun l'iniziativa da velo e la cuntraproposta correspundenta. Er decida la chombra gronda sch'el vul metter ad acta il tema dal secret da banca.

Tranter las iniziativas è er l'iniziativa da la PPS che vul ch’il dretg constituziunal stettia sur il dretg internaziunal.

Tests da gens ed egualitad da paglias

Dasper las iniziativas èn er projects da leschas tema en la Chasa federala. Ina lescha stat en connex cun examinaziuns da geneticas tar umans. Oz vegnan bleras examinaziuns da DNA manadas tras en ina zona grischa.

Ma er mesiras giuridicas per segirar l'egualitad da paglia tar um e dunna duain esser tema durant la sessiun da primavaira.

