En il Grischun èsi da pajar l’auter onn 3% dapli premias

Las premias da las cassas da malsauns s’augmentan l’auter onn en il Grischun per persunas creschidas per 3%. Uschia ha ina persuna creschida da pajar en media 392 francs il mais, scriva l’Uffizi federal da sanadad.

En il Grischun s'augmenta la premia media da las cassas da malsauns per in creschì per 3%, pia sin 392 francs il mais, tar in giuven creschì sin 363 francs e per in uffant sin 93 francs il mais. Cun quai giascha il Grischun in zic sut la media svizra ch'è tar 4%.

En Svizra s’augmentan ellas en media per 4%

Las premias da las cassas da malsauns en general en Svizra s'augmentan l'onn proxim en media per 4%. Anc pli fitg creschan las premias per uffants e giuvens creschids, scriva l'Uffizi federal da sanadad. En 8 chantuns è l'augment sut 3%, en ils chantuns Genevra, Neuchâtel, Vad e Vallais sur 5% ed tar ils chantuns restants è l'augment tranter 3 e 5%.

RR novitads 14:00