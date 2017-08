En quadrins da schambun da Denner e Migros poi avair listerias

Quai ha communitgà l'Uffizi federal per la segirezza da victualias. Ins na possia betg sclauder che las bacterias pericliteschian la sanadad.

L'uffizi federal per la segirezza da victualias recumonda da betg consumar ils products. Denner e Migros han ordinà da prender ils quadrins da schambun pertutgads or dals regals e clamà enavos products gia vendids.

Tar tgi che maglia products cun listerias pon sa mussar sintoms da grippa sco fevra, mal il chau u malesser. Cunzunt per dunnas en speranza u glieud cun in sistem d'immunitad flaivel pon las listerias esser in privel da sanadad. En cas da sintoms da grippa cusseglia l'Uffizi federal per la segirezza da victualias a questas persunas da consultar il medi.

