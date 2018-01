Tranter l'onn 2000 e 2016 è la cumpart da las baselgias roman-catolicas ed evangelic-refurmadas sa reducidas levet (per 6% respectiv 9%). Cuntrari a quest svilup è s'augmentada la cumpart da las cuminanzas da cardientscha muslimas ed islamas (per 1,6%). La cumpart dals Gidieus è restada tuttina entant che la cumpart da las persunas senza confessiun è s'augmentada per 13,5 puncts da pertschient.

La gronda part da las persunas (71%) visitan maximalmain tschintg giadas l'onn in'instituziun ecclesiastica per assister ad in servetsch divin. Il pli savens visitan las persunas catolicas in servetsch divin. In quart dad ellas ha inditgà da far quai tranter sis giadas fin almain ina giada al mais in servetsch divin.

