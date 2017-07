En Svizra ston ils Roma anc adina cumbatter cunter discriminaziun

L’onn 2015 han diversas organisaziuns da Roma inoltrà ina proposta per renconuscher ils Roma sco minoritad naziunala.

Per il mument examinescha la Confederaziun questa proposta.



Tenor il president da la «Rroma Foundation» èn las cundiziuns per daventar ina minoritad naziunala pli severas per ils Roma che per autras minoritads etnicas sco per ils Jenics ni ils Sinti. El haja il sentiment che la Svizra na veglia betg renconuschas ils Roma sco minoritad naziunala. La Confederaziun da sia vart vul spetgar fin ch’ella ha avunda infurmaziuns per valitar la situaziun a moda objectiva.

