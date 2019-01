La Migros Aare quintia en l'avegnir cun dapli mais da stad chauds e sitgs ed uschia vegnia a dar dapli scumonds per fieus artifizials, ha declerà ina pledadra. Plinavant saja la lavur ed il persunal spezial che vegnia duvrà ina sfida. La decisiun saja dentant er crudada per motivs ecologics. Uschia ha in studi da la Germania mussà che la polluziun da l'aria entras particlas finas saja durant Silvester uschè auta sco uschiglio l'entir onn betg, sur tut en las citads grondas.

Da las ulteriuras 10 cooperativas da la Migros na datti sco i para nagins plans sumegliants.

