Ils participants e las participantas sajan stads vestgids per il pli en nair ed hajan tuts purtà mascras da protecziun. Per commemorar a l'Afroamerican mazzà Geoge Floyd, èn els giaschids 8 minutas e 46 secundas sin il palantschieu. Floyd era mort la fin matg en ils Stadis Unids, suenter ch'in policist da pel clera è stà uschè ditg cun ses schanugl sin il culiez da Floyd ed ha uschia smatgà el sin il palantschieu.

Suenter la commemoraziun han ils organisaturs prelegì pliras pretensiuns a las autoritads da la Svizra. Per exempel ch'i dovria in post per reclamaziuns independent tar violenza entras polizia u autoritads. Plinavant duai la Svizra s'exprimer a moda averta davart si'atgna participaziun al colonialissem e l'apartheid.

