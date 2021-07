A la Svizra smantschia ina mancanza d'energia, perquai dovria a lunga vista dasper las existentas ina nova ovra atomara. Quai ha la cussegliera naziunala dal Grischun e scheffa da la Ems Chemie ditg en in'intervista cun la gasetta «Blick».

Cun fotovoltaica, energia idraulica ed imports da forza electrica da l'UE na possia la mancanza da forza electrica en Svizra betg vegnir cuverta. La Svizra na possia betg sa prestar da serrar giu las ovras atomaras ed uschia perder in terz da la producziun da forza electrica, uschia Martullo-Blocher.

La cussegliera federala Simonetta Sommaruga stoppia tschertgar ensemen cun ils gestiunaris da las ovras atomaras ina schliaziun per prolungar la durada da las ovras atomaras. Ina tala prolungaziun vegnia bain a custar insatge, saja dentant anc adina pli bunmartgada che interrupziuns dal current electric che paralisassan uschiglio l'entira Svizra, ha ditg Martullo-Blocher envers il Blick.

Quatter ovras en funcziun

Actualmain èn quatter ovras atomaras en funcziun en Svizra: Beznau I e II, Leibstadt e Gösgen. La fin dal 2019 han ins prendì l'ovra atomara Mühleberg en il chantun Berna da la rait. Cur che las ulteriuras ovras vegnan serradas giu – en il rom da la sortida da l'energia atomara – n'è anc betg enconuschent.

Ils Verds n'han betg plaschair

La partida Verda svizra numna l'idea da Magdalena Martullo Blocher per ina nova ovra atomara absurda. La Svizra stoppia augmentar sias stentas per ch'i dettia dapli energias regenerablas. La finala saja la populaziun svizra s'exprimida cleramain per la strategia d'energia 2050, e cun quai encunter la construcziun da novas ovras atomaras.

