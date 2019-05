En Svizra cuvran las novas energias regenerablas mo 3,7% dal diever d'electircitad per persuna e per onn. Cumpareglià cun ils 28 pajas da l'Uniun europeica vegn la Svizra uschia mo sin plaz 25.

Svizra sin in dals ultims plazs

La Svizra producescha ad onn e per abitant radund 250 uras kilowatt energia solara e da vent. Quai è pli u main tant sco ina maschina da lavar vaschella effizienta dovra en in onn.

Cumpareglià cun ils 28 pajais da l'Uniun europeica vegn la Svizra cun questa producziun be sin plaz 25. La cumpart totala da las energias regenerablas vid il consum d'electricitad restia uschia en Svizra fitg bass, scriva la fundaziun energia svizra. Tenor ella consumeschia mintga Svizra e mintga Svizzer en in onn radund 7'000 kilowatt uras electricitad. L'energia solara e da vent cuvra da quai be 3,7%.

La pli gronda cumpart cun bunamain 50% mussa il Danemarc, ch'è sin plaz 1. Il potenzial per producir energia solara en Svizra fiss però grond. L'Uffizi federal d'energia stima ch'ins pudess producir sin tetgs e fassadas da chasas mintg'onn radund 67 uras terrawatt electricitad.

