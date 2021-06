La Svizra va pe zop quai che pertutga energias regenerablas. Tar la producziun d'energia solara e da vent per chau, sa chatta la Svizra il mument sin il penultim plaz en cumparegliaziun europeica.

La Svizra è vidlonder da perder la connexiun tar las energias regenerablas, sco quai ch'ina nova analisa da la Fundaziun d'energia svizra mussa. Ella appellescha perquai a la politica d'agir. Quai gist en vista al naufragi da la lescha da CO2. Be uschia possia la Svizra cuntanscher sias finamiras dal clima e garantir il provediment.

La cumparegliaziun è vegnida fatga cun ils nov pajais il pli datiers. Be 4,7% da l'energia che vegn duvrada en Svizra, vegn producida cun energia solara u da vent. En il Danemarc per exempel èn quai 54%. Sin ils emprims plaz stattan il Danemarc, suandà da la Svezia e l'Irlanda. La Germania suonda sin plaz quatter.

Finamiras duain vegnir adattadas

Tenor la Fundaziun d'energia svizra stuessan en spezial las finamiras da schlargiar las energias regenerablas en la nova lescha d'energia, vegnir d'auzadas fermamain per anc pudair resguardar las finamiras per il clima. Uschia stuessan ins dauzar la producziun da talas energias fin l'onn 2035 per 12 fin 17 giadas tant sco quai ch'i vegn producì oz.

Il Cussegl naziunal ha decidì mesemna da vulair sustegnair pli ferm novas energias da vent, aua, biogas, geotermia e fotovoltaica a partir dal 2021. Quai cun contribuziuns d'investiziun.