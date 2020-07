Cun in'offensiva solara curaschusa pudess ins stgaffir en Svizra 14'000 plazzas da lavur ed uschia cumbatter in zic la dischoccupaziun creschida pervi da la pandemia. Questa proposta fa la fundaziun d'energia svizra SES sin fundament d'in studi che la Scol'auta per scienzas applitgadas da Turitg ha fatg.

Sch'i vegniss equipà cun cellas solaras tut las surfatschas simpel nizzaivlas, duvrass quai gia 14'000 plazzas da lavur supplementaras, vegn il studi a a la conclusiun. 12'000 plazzas da lavur duvrassi sulet per la montascha. D'emprender la basa da quella lavur saja pussaivel en curt temp. Ulteriuras 2'000 plazzas da lavur vegnissan stgaffidas per planisaders dal fatg; tut tenor scolaziun gia fatga, stuessan quels survegnir in'introducziun da radund in mez onn.

Perquai che la lescha nova d'energia va en vigur pir en intgins onns, duvrassi dentant ina schliaziun transitorica per pussibilitar las investiziuns e stgaffir svelt novas plazzas da lavur.

