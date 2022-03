Tenor la ministra da giustia Karin Keller-Sutter quinta la Confederaziun, enfin il zercladur, cun 35'000 enfin 50'000 fugitivs da l'Ucraina en Sivzra. Enfin ussa ha la Svizra registrà radund 6'500 persunas ch'èn fugidas or da l'Ucraina – radund 2'900 hajan chattà suttetg tar persunas privatas. L'armada ha communitgà ch'ella metta a disposiziun als fugitivs ad interim – 1'800 plazs. En la caserna da Bülach, en il chantun Turitg duajan 500 persunas vegnir alloschadas a Bure en il chantun Giura 1'300 – l'alloschament è mo transitoric enfin ils 27 da mars.

Cussegl federal activescha status S per fugitivs da l'Ucraina

Il Cussegl federal ha decis d'activar il status S per fugitivs da l'Ucraina. Entras quai status na ston persunas che vegnan ord l'Ucraina betg ir tras il normal process d'asil, mabain survegnan directamain in dretg da dimora per in onn. Il status S vala per tut las persunas cun dimora en l'Ucraina, era per persunas ord in'auter pajais, sche quellas persunas na pon betg returnar segir e permanent en lur agen pajais. Il status S na vala betg per persunas ch'han gia survegnì il status da protecziun d'in auter pajais da l'UE.

Il Cussegl federal fa intginas adattaziuns al status S. Uschia vegn il temp da spetga da trais mais per dastgar lavurar stritgà. Era lavur independenta è lubida. Las persunas cun status S han access cumplet al martgà da lavur ed a scolaziun. Il Secretariat da stadi per la migraziun sclerescha cun ils chantuns sch'i dovria mesiras per emprender ina lingua. Persunas cun status S dastgan era viagiar senza stuair dumandar ina permissiun.

Status S Avrir la box Serrar la box Il status S exista gia en la lescha d'asil. A persunas cun basegn da protecziun po la Svizra porscher cun il status S protecziun durant in temp da privel – cunzunt durant il temp da guerra. Quest instrument è vegnì stgaffì en consequenza a las experientschas ord la guerra en Jugoslavia. Cun il status da protecziun survegnan fugitivs ord l'Ucraina in pass S. Il dretg da dimora cun il pass vala in onn – po dentant vegnir prolungà.

Tar l'integraziun en il martgà da lavur duain fugitivs ord l'Ucraina vegnir protegì da maldiever. Sin quai en sa cunvegnids la ministra da giustia Karin Keller-Suter ed ils partenaris socials. I saja in impurtant signal che tuts sajan pronts da gidar. Las organisaziuns dal mund da lavur sajan qua centralas.

Il Cussegl federal ha gia proponì ils 4 da mars il status S per fugitivs ord l'Ucraina. Sut la cundiziun ch'ils chantuns èn d'accord. La gronda maioritad dals chantuns, vischnancas, citads ed era ovras umanitaras, han sustegnì en la consultaziun il status S cun las adattaziuns proponidas dal Cussegl federal.