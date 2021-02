1'200 scolastas e scolasts han respundì durant il december ed il schaner las dumondas dal Sindicat svizzer dals servetschs publics, VPOD. Durant l'onn 2020 sajan 87% dad els stads sut in pli grond squitsch psichic. Malgrà che 81% hajan inditgà da pudair tegnair en il plan d'instrucziun, saja quai collià cun dapli lavur. Tar 57% saja la cuntentientscha cun la lavur sa sbassada. 31% eran da l'avis d'esser pli pauc sauns.

56% da la magistraglia han inditgà che lur scolaras e scolars stoppian anc pigliar suenter intginas chaussas da la primavaira 2020. En la Svizra tudestga han 27% il sentiment ch'intginas scolaras e scolars hajan pers il fil. En la Svizra romanda èn quai perfin 57%.

Dischavantatg da furmaziun

Or da l'enquista ha il VPOD concludì ch'ils deficits dal lockdown dovrian gronda attenziun. Ils dischavantatgs stoppian puspè vegnir eliminads. Sco tar l'agid per cas da direzza dovria meds per puspè gidar ils scolars sin las chommas. Per l'onn da scola current na fai tenor il VPOD nagin senn d'adattar las notar u las frequenzas da tests. Il dumber da tests stoppia vegnir sbassada. Plinavant dovria concepts co scolaras e scolars possian tuttina cuntanscher lur diploms.

Anc ina pli gronda paisa stoppian ins metter sin il sustegn psicologic dals uffants e giuvenils. Divers posts da cussegliaziun per psicologia da giuvenils han gia pliras giadas dà alarm perquai ch'i dat adina dapli depressiuns. Plinavant stoppian chantuns e vischnancas far insatge per che la magistraglia na vegnia betg surchargiada.