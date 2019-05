cuntegn

Enquista interna - La PLD duai vegnir pli verda

Var 78% dals commembers da la partida liberaldemocratica svizra vulan, che la partida s'engascha dapli per l'ambient e per la protecziun dal clima. Quai mussa in'enquista che l'institut gfs da Berna ha fatg per incumbensa da la PLD.