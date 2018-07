Curt e concis:

I dat adina dapli lieus nua che zeccas èn activas – uss ponderescha la Confederaziun da cussegliar a l'entira Svizra da laschar virolar.

Ina recumandaziun da laschar virolar en l'entir pajais obligass las cassas da malsauns da surpigliar ils custs.

Enfin uss èn gia prest 230 persunas s'infectadas cun il virus da FSME, perquai ch'ellas èn vegnidas morsas da zeccas. Quai èn dubel uschè bleras sco durant il medem temp da l'onn passà.

Las zeccas sa derasan

Turitg, l'entira Svizra dal nordost, grondas parts da l'Argovia sco er ina gronda part dal chantun Berna, las zeccas sa derasan pli e pli ferm. Da be pli cussegliar las regiuns pertutgadas da sa laschar virolar cunter il virus fa pli e pli pauc senn, ha ditg Christoph Berger, il president da la cumissiun federala per dumondas da virolas ad SRF.

Questas regiuns creschan gie prest ensemen. Insacura na fai uschia nagin senn pli ed i daventa pli simpel da dar giu ina recumandaziun generala.

La cumissiun saja gia vegnida activa. «Nus avain realisà ina gruppa da lavur, che duai ponderar sch'i fa senn da schlargiar la recumandaziun e da cussegliar a l'entira Svizra da sa laschar virolar – senza il Tessin», ha ditg Berger. La raschun è ch'i n'ha fin uss dà nagins cas en il Tessin.

Cassas da malsauns stuessan surpigliar custs

Enfin uss pajan las cassas be la virola sch'ins viva en ina regiun pertutgada u sch'ins è savens en ina regiun pertutgada. Cun la recumandaziun schlargiada sin l'entir pajais stuessan ellas surpigliar ils custs per la virola. Per esser propi segir dal virus dovri trais squittas repartidas sin plirs mais. Quai custa tranter 200 fin 300 francs.

Sche nus guardain quant grevs che quests cas èn e tge che nus pudain evitar cun quai, èsi in'analisa da custs e niz.

Quest onn èn gia prest 230 persunas s'infectadas cun il virus da FSME, entras ina morsa d'ina zecca. Quai èn radund dubel uschè bleras persunas sco durant il medem temp da l'onn passà. Il virus da FSME po chaschunar in'inflamaziun dal tscharvè, ina meningitis cun consequenzas che restan.

Proxim onn pudess la recumandaziun gia ir en vigur, ha declerà Berger. La cumissiun dal fatg fetschia dumondas correspundentas a la Confederaziun. Il minister da sanadad, Alain Berset decida la finala.

