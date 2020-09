En Svizra survegnan las dunnas almain in terz pli pauc renta ch’ils umens. A quest problem vul l’Uniun sindicala svizra far attent cun l’uschenumnà «Equal Pension Day». Tenor il SGB ha la mesadad da las dunnas, ch’è vegnida pensiunada il 2018 ina renta da la cassa da pensiun da sut 1’165 francs per mais – las bleras hajan retratg tranter 500 ed 800 francs da la cassa da pensiun.

La raschun per las rentas bassas saja che las dunnas interrumpian lur activitad da gudogn pli savens ch’ils umens e ch’ellas lavurian pli savens parzialmain, quai en emprima lingia per motivs famigliars. Anc adina survegna radund in terz da las dunnas nagina renta or da la segunda pitga. Sch'i vegnia pajada ina renta da la cassa da pensiun, è quella per regla mez uschè gronda sco quella dals umens.

La pitga da l'AVS sminueschia la differenza da paja e renta tranter umens e dunnas. Ma, quella porta maximalmain 2'370 francs il mais – memia pauc. Ch'il parlament planiseschia da reducir las rentas sin donn e cust da las dunnas, na saja betg acceptabel, vegn citada la cussegliera naziunala da la PS Turitg, Mattea Meyer en la communicaziun.

Prest 11% da las dunnas stoppian dumandar direct suenter ch'ellas cumenzan a survegnir renta, er prestaziuns supplementaras per vegnir sur las rundas. Passa 140'000 dunnas hajan retratg il 2019 prestaziuns supplementaras, tar ils umens èn quai mez uschè blers. Pertutgadas il pli ferm sajan dunnas divorziadas e vaivas.

