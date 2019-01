En Svizra èn 395'400 vehichels motorisads vegnids mess en circulaziun da nov l’onn passà. Cumpareglià cun l’onn avant è quai in minus da 4,2%. Quai scriva l’Uffizi federal da statistica.

La pli gronda sminuziun è stada da constatar tar vehichels agriculs. Per l’emprima giada sajan damain che 3'000 vehichels d’agricultura vegnids mess en circulaziun da nov. Quai è in minus dad 11,4%. Er tar ils töfs è il dumber sa reducì fermamain, per 7,2% sin 43'855 vehichels. Quai è il pli bass dumber dapi il 2010.

Tenor las cifras da l’uffizi possedan 543 da 1'000 persunas in auto. Il grad da motorisaziun è uschia restà dapi dus onns tuttina.

RR novitads 11:00