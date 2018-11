Dapi il 2014 porscha la Lia Rumantscha en collavuraziun cun l'uniun Quarta Lingua in curs da romontsch per uffants rumantschs a Turitg.

La scolasta Seraina Marugg declera co ch'i va.

Mintga mesemna suentermezdi s'inscuntran sis scolaras e scolars sursilvans en la scola «Hirschengraben» a Turitg. Là emprendan els cun la scolasta primara Seraina Marugg da discurrer rumantsch. En quel cuors n'èsi betg uschè strict sco en la scola normala. Plinavant datti n'er nagins pensums. A moda e maniera ludica s'occupan els mintgamai sez cun differents temas. Tuttina datti ina regla impurtanta: discurrer rumantsch ed evitar pleds tudestgs.

Promover la diaspora

Dapi che Johannes Flury era vegnì elegì il 2015 sco president da la Lia Rumantscha ha la Lia survegnì sper sias finamiras anc ina nova: «promover la diaspora». Perquai èn la La Lia Rumantscha e l'uniun Quarta Lingua sa messas ensemen ed han creà a Turitg in curs da rumantsch per uffants. L'idea: cuntanscher ils uffants en la «diaspora» ed avair uschia in'ulteriura pussaivladad da promover il rumantsch en la Bassa.

Promover il rumantsch en la Bassa n'è betg be simpel

L'idea buna na preserva betg da sfidas. Ina è la finanziaziun. Ils curs vegnan finanziads en emprima lingia da privats ed instituziuns – tranter auter da la Quarta Lingua, la lottaria u dal fond da cultura da Turitg.

A la Lia Rumantscha na saja quai actualmain betg pussaivel, da sustegnair la spierta. Ella n'haja numnadamain nagina incumbensa chantunala per sustegnair projects be per la Bassa.

Ina cunvegna directamain cun la Confederaziun duai gidar

Perquai pondereschia la Lia da contactar directamain la Confederaziun per sustegnair projects dador il chantun. La finamira saja da cuntanscher ina cunvegna da prestaziun cun il stadi. Vid quella saja la Lia actualmain, di il manader da furmaziun da la Lia Rumantscha, Conradin Klaiss:

Propi suenter il motto: La Svizra è rumantscha.

La Lia haja dentant surpiglià enfin uss la lavur administrativa per ils curs da rumantsch – saja quai tant cun tschertgar uffants rumantschs, sco er cun chattar scolastas e scolasts ch'èn pronts da dar ils curs.

