Tgi che paja memia tard las impostas na vegn pia betg chastià supplementarmain. Er il chantun Berna desista sin il tschains da retard e va anc in pass pli lunsch. Tenor la directura da finanzas veglian els dar a persunas che pajan pli baud lur taglia in tschains da 0,5%. Tgi che paja per exempel 10'000 francs taglia, survegn uschia 50 francs tschains.

Er il Grischun desista quest onn d'incassar in tschains da retard, da quels che pajan cun retard ils quints da taglia.

