Il Swiss Aerosol Award 2018 va a Maria Muñoz da l’Institut federal da controlla da material e da perscrutaziun (EMPA). L’institut ha examinà ensemen cun partenaris, autos cun motors da benzin cun injecziun directa, ils uschenumnads motors da GDI. Il resultat è inquietant: Autos da benzin cun injecziun directa emettan tuttina bleras particlas da fulin sco motors da diesel d’avant 15 onns.

Adina dapli autos cun injecziun da benzin directa

Mintga terz nov auto è in auto cun motor da benzin cun injecziun directa. L’EMPA quinta per l’onn 2020 en Europa cun 50 milliuns autos dal tip GDI. L’avantatg da questa tecnica: Surtut ensemen cun turbos porschan er motors pli pitschens blera prestaziun e dovran pli pauc benzin. Ma il svilup tecnologic maina er a novs problems per l’ambient ed il carstgaun.

Svapurs fan malsaun

Ils autos cun tecnica da GDI testads da l’EMPA emettan 10 enfin 100 giadas dapli particlas da fulin ch'in motor da diesel cun filter da particlas. E sco ils motors da diesel emettan er ils motors da GDI tissis chemics sco per exempel aromats ploiciclics. Quels sa collian cun las particlas da fulin ch’èn talmain pitschnas ch’ellas entran en las alveolas dals pulmuns senza ch’il corp las savess rablar or u decumponer. Differentas da quellas cumbinaziuns pon chaschunar cancer tenor la WHO.

Nova norma antiquada

A partir dal prim da settember 2018 vala en Europa per autos da benzin cun motors da GDI la medema lescha da particlas sco per motors da diesel. La lescha limitescha las emissiun sin 600 milliardas particlas per kilometer. In filter da particlas per motors da GDI na prescriva la lescha dentant betg. Tenor il expert per filters da l’EMPA Norbert Heeb fiss tecnicamain bler dapli pussaivel e be singuls producents equipeschan enfin ussa lur motors da GDI cun filters da particlas.

Tge far?

Tenor Norbert Heeb stuess la politica far normas pli severas per las emissiuns da particlas da fulin. Als clients cusseglia l’expert da cumprar autos da benzin da GDI be cun filter da particlas. Quai sa paja er en vista a las zonas d’ambient en differentas citads europeicas che savessan baud u tard er limitar l’access per autos da benzin cun injecziun directa.

