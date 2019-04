En l'affera enturn l'anteriur schef da la Raiffeisen, Pierin Vincenz, vegn uss er il Principadi da Liechtenstein activ. La procura publica da Liechtenstein fetschia in'inquisiziun «en causa Raiffeisen Svizra» pervi dal suspect da lavar daners, ha ditg il procuratur public Robert Wallner.

L'inquisiziun sa drizzia vers pliras persunas, ha ditg Wallner tar in artitgel correspundent dal portal online «Inside Paradeplatz». Tenor l'artitgel duaja ir en las inquisiziuns per pajaments en l'autezza da pli ch'in milliun francs. Quels sajan vegnids transferids sur la banca en il Principadi dal Liechtenstein LGT. Uschia haja ina societad da Beat Stocker – in partenari da fatschenta da Pierin Vincenz ch'è er accusà – l'onn 2015 pajà ina auta summa da 7 cifras al schef da Raiffeisen da quella giada, Pierin Vincenz.

RR novitads 10:00