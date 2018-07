Era giuvens per la lescha da gieus per daners

30% han ditg gea a la lescha da gieus per daners, per che las entradas restian en Svizra.

La dumonda la pli dispitaivla tar la lescha da gieus per daners è stada, l’idea da bloccar la rait per paginas d’internet da l’exteriur. Quai mussa il studi Voto davart la votaziun dals 10 da zercladur. Questa proposta è era la stada la raschun che singuls comités han fatg il referendum.

Era ils giuvens ferm pro

Las bleras partidas giuvnas avevan cumbattì la lescha. Tenor il studi èsi perquai ina surpraisa che la vegliadetgna n’ha strusch influenzà il vuschar. Da las persunas tranter 18 e 29 onns han 74% mess in gea en l’urna, e tar la glieud sur 60 onns han 77% approvà la lescha. Ed era tar las persunas tranter 30 e 39 onns hai anc dà in gea da 61%.

Il daner cumplain è grev da chapir

L'iniziativa per il daner cumplain ch’è era stada en votaziun ils 10 da zercladur, è per 58% dals dumandads stada grev da chapir. Surpassà questa valur ha ils davos dus onns sulettamain la refurma da la taglia sin interpresas cun 74%, sco ils auturs dal studi scrivan. Il motiv principal per il na a l’iniziativa per il daner cumplain è stà la malsegirezza davart las consequenzas. Per 36% dals votants era la fatschenta memia ristgada.

Per il studi Voto han ins dumandà 1’509 persunas tranter ils 12 ed ils 29 da zercladur, quai durant radund 20 minutas. Finanzià il studi ha la Chanzlia federala.

