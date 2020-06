La banca Raiffeisen ha pers avant il Tribunal federal cun sia pretensiun da vulair declerar sco nunvalaivel in contract da barat d'aczias ord il temp da l'anteriur schef Pierin Vincenz.

Schleppa per la Raiffeisen

La Raiffeisen ha pers avant il Tribunal federal cun la pretensiun da declerar sco nunvalaivel in contract or da l'èra Vincenz.

Il Tribunal federal ha confermà ina sentenzia da la Dretgira commerziala da Son Gagl.

La banca vuleva entras il plant stgaffir la basa legala per annullar ulteriurs contracts ord quest temp.

Concret vai per in barat d'aczias tranter la Raiffeisen e differentas interpresas. La banca ha argumentà ch'ella n'era betg infurmada davart la relaziun da Vincenz cun las interpresas.

Ils derschaders da Losanna han uschia confermà ina sentenzia da la Dretgira commerziala da Son Gagl da la stad passada. La banca Raiffeisen ha vulì laschar constatar giudizialmain ch'in barat d'aczias dal 2012 tranter ella e l'interpresa Aneco SA saja nunvalaivel perquai che la banca n'era betg sclerida si davart las relaziuns da participaziun.

Tenor la Raiffeisen hai dà tar il contract ina mancanza da voluntad. La banca n'haja betg savì davart la participaziun da Beat Stocker ed il CEO da lez temp Pierin Vincenz. Stocker lavurava da lez temp via mandat per la Raiffeisen.

Barat d'aczias La Raiffeisen era il 2012 la possessura da l'interpresa mesauna Capital SA. Ella ha surdà a Peter Wüst sco er a l'Aneco e ses possessur Andreas Etter 40% da las aczias e survegnì en il barat da l'Aneco 60% da las aczias da la Investnet SA. Il 2015 ha la Raiffeisen lura vendì omaduas participaziuns a la nova Investnet Holding SA. Vid quella eran tant Etter, Wüst sco er Vincenz sa participads.

La Raiffeisen ha vulì annullar il contract e cun quai er stgaffir la basa per annullar ulteriurs contracts ch'èn vegnids suttascrits durant quest temp tranter las interpresas.

Cundiziuns n'èn betg ademplidas

Perquai che la Dretgira commerziala da Son Gagl era da l'avis che las cundiziuns legalas dal plant na vegnan betg ademplidas, n'è ella betg entrada en il plant. Il Tribunal federal ha confermà questa sentenzia.

La Raiffeisen stoppia purtar plant per l'emissiun d'aczias. Èn quellas betg pli tar l'Aneco, lura dastga ella far in plant d'enritgiment cunter l'interpresa. Tenor il Tribunal federal vegnan dentant pliras dretgiras a stuair sa fatschentar cun la decisiun ed i saja pussibel ch'i dettia pervia da la situaziun giuridica differentas sentenzias.

