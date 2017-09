Eroplan sparì localisà en la regiun dal Schreckhorn (BE)

Dapli dal destin dal pilot n'è dentant anc betg cler. Pervia da l'aura na saja in salvament betg pussaivel.

En regiun dal Schreckhorn datiers da Grindelwald en la Surselva bernaisa hajan ins localisà l'eroplan. Pudì salvar n'hajan ins dentant anc betg el, di Aldo Schellenberg, cumandant da l'aviatica militara svizra. Quai pervia da las cundiziuns da l'aura. Uschia na sappian ins er betg dapli dal destin dal pilot. Tenor Schellenberg saja be ina persuna en l'aviun.

Pilot cun experientscha

Il pilot da l'aviun PC-7 saja in pilot cun experientscha, di Aldo Schellenberg. L'eroplan era partì mardi en damaun davent da Payerne e n'è lura betg arrivà sco spetgà a Locarno, uschia l'armada.

L'aviun cun propeller era partì curt suenter las otg da la plazza aviatica da Payerne ed avess gì dad arrivar curt suenter las nov a Locarno, sco ch'il pledader da l'armada Daniel Reist ha confermà sin dumonda da la SDA. A bord era mo il pilot. L'aviun sparì saja in aviun che vegnia cunzunt duvrà per sgols da scolaziun. Ma en quest cas n'eria il pilot betg en in trenament da cumbat, ha in pledader da l'armada confermà a l'agentura da novitads SDA.

Tschertga intensiva

La maschina era vegnida tschertgada intensivamain la mesemna. Quai cun plirs helicopters cun cameras termicas. Tals aviuns pitschens che han plaz per fin duas persunas na vegnian betg controllads permanentamain dal radar.

Accidents cun eroplans dal tip PC-7 17.02.2017 Ina maschina dal tip PC-7 da la Patrouille Suisse collidescha als campiunadis mundials da skis a Son Murezzan cun in suga d’ina camera. La camera è crudada a terra. Blessads n’hai dà nagins.



12.11.2002 Ina PC-7 collidescha a Panaduz cun ina suga da la pendiculara da Razén-Veulden. Duas persunas moran.



15.04.1994 Crudada d’ina PC-7 ad Oberstocken en il chantun Berna. Ina persunas mora.



07.03.1990 Crudada d’ina PC-7 tar Lac de Chanrion (Val des Bagnes) en il Valais.



05.05.1989 Ina PC-7 collidescha cun in eroplan privat. Duas persunas moran.

RR novitads 14:00+