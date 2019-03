L'eroport da Turitg ha l'onn passà pudì augmentar la svieuta sin passa 1,1 milliardas francs. Cumpareglià cun l'onn avant è quai in plus dad 11,2%. Las entradas ord las fatschentas da sgols èn s'augmentadas per 5,2% sin 657 milliuns francs.

Il gudogn da l'eroport da Turitg è dentant sa sbassà per 17% cumpareglià cun il 2017 sin 238 milliuns francs. Sco l'eroport da Turitg scriva, haja l'interpresa il 2018 fatg dapli reservas per mesiras cunter la canera. Ultra da quai aveva in gudogn spezial influenzà il resultat dal 2017. Per quest onn quinta l'eroport da Turitg cun 3% dapli passagiers.

