Il dumber da passagiers saja s’augmentà il 2017 per passa 6% sin 29 milliuns. Quai ha communitgà il gestiunari da l’eroport.

L'eroport da Turitg ha en l'onn da fatschenta 2017 pudì augmentar la svieuta ed uschia gudagnà dapli. D’attribuir saja quest resultat tranter auter a la vendita d’ina participaziun a Bangalore en l’India.

Sco gia l'onn avant han ils acziunaris profità danovamain d'ina dividenda pli auta. Ed er quest onn pon els puspè quintar cun in pajament spezial. A chaschun da la radunanza generala vegn proponì da pajar ina dividenda da 3,30 francs.

Legenda: L'eroport da Turitg preschenta in augment da svieuta moderà. Keystone

Bunas cifras e bunas vistas

La svieuta saja s’augmentada per 2,4% sin 1,037 milliardas francs. Il gudogn saja s’augmentà per 4,5% sin 250,3 milliuns francs. Inclus effects spezials gudogna la plazza aviatica a Turitg schizunt 285,5 milliuns francs. Era las prognosas per l’onn current sajan medemamain positivas.

RR novitads 10:00+