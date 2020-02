Mintga segund tetg fiss adattà per indriz solar

Fin ussa vegni tenor il studi nizzegià be in 10avel dal potenzial fotovoltaic. Tenor ils scienziads pudessan ins però installar panels solars sin 55% dals tetgs en Svizra. La capacitad dals implants ch'existan gia, pudess uschia vegnir augmentada per il 10-dubel.

Sche la Svizra vul vegnir davent da l'energia fossila gioga la fotovoltaica però ina rolla centrala. E quella han ils scienziads ussa pudì calcular uschè bain sco anc ma - hai num en la gasetta dal fatg «Applied Energy». Per pudair far diever da questas calculaziuns vulan ils scienziads sviluppar ina plattafurma, cun la quala mintga chantun e mintga vischnanca po visualisar ses potenzial da fotovoltaica.

