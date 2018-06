I saja il meglier resultat che l'ETH haja survegnì tar in ranking etablì. Totalmain ha l'ETH a Turitg obtegnì 95,3 da 100 puncts. En tschintg da sis facturs che QS dovra per far il ranking era l'ETH tranter las 50 meglras scolas autas dal mund. L' ETH a Turitg ha cun quai fatg bun trais plazs ed ha pudì consolidar sia posiziun sco meglra universitad da l'Europa continentala.

Ulteriuras universitads

Meglra universitad dal mund è tenor la glista vinavant il «Massachusetts Institute of Technology» MIT e quai per la 7avla giada en roda. Sin ils emprims quatter plazs èn universitads dals Stadis Unids.

«QS World University Rankings» valiteschan 1'000 universitads da 85 pajais. La pagina da web «TopUniversities.com» è quest onn gia vegnida visitada 65 milliuns giadas.

