Euro po era puspè crudar sin 1,05

En in onn pudess l'euro puspè esser tar in curs da 1,16 francs. Quai almain sch’i va tenor il schef-econom da l’UBS Daniel Kalt. Main optimistic è l’econom Damian Gliott da la VermögensPartner SA. El crai plitost che l’euro croda puspè sut 1,10 francs.

Ch'il curs da l’euro è insumma creschì dapi il mars da 1,06 sin 1,10 franc il glindesdi passà, ha tenor Damian Gliott, l'econom da la VermögensPartner SA duas raschuns: «Per l'ina che l'economia en l'Europa è sa sviluppada meglier che spetgà, pia ch'era pajas pli flaivlas sco l'Italia, la Spagna ed il Portugal han ussa ina pli ferma economia». Per l'autra saja l’euro era vegnì pli ferm, pervia da decisiun politicas. Uschia hajan las elecziuns en Frantscha per exempel dà in cler signal a favur da l’Uniun europeica e cunquai era procurà per dapli fidanza en l’euro tar ils investiders.

Autra opiniun che UBS

Auter ch’il schef-econom da la banca UBS na crai el dentant betg che l’euro vegn a crescher ils proxims trais mais sin 1,12, ed en in onn schizunt sin 1,16 francs. «La bursa reagescha plitost euforica il mument. Nus pensain dentant plitost che l’euro va puspè sut 1,10», concluda Damian Gliott, cunquai ch’i dettia anc differentas chaussas che na funcziuneschian insumma betg en l’Europa. Uschia ch’il curs pudess schizunt era crudar sin 1,05 francs.

Elecziuns en Germania ed Italia pon influenzar il curs

Co il curs da l’euro sa sviluppescha il proxim temp, na dependia en mintga cas betg mo dal svilup economic en ils singuls pajais da la zona da l’euro e da la politica da la Banca centrala europeica (EZB), mabain era tge decisiuns politicas ch'i dettia. Uschia per exempel era tge ch’il pievel elegia proximamain en l’Italia ed en la Germania. Tut tenor resultat, possia quai dar in signal per u cunter l’Uniun europeica, manegia l'econom Damian Gliott. E quai haja lura era ina influenza sin il curs da l’euro.

