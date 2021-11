Il commerzi d’aur duai vegnir reglà pli fitg en Svizra. Quai pretenda l’organisaziun per la protecziun da l’ambient WWF. I dovria reglas liantas per far transparentas las chadainas da furniziun.

L’explotaziun d’aur saja savens accumpagnada da cundiziuns da lavur nauschas, da commerzi cun umans u lavur d’uffants. Ultra da quai chaschunia l’explotaziun d’aur grondas emissiuns da CO2 e contamineschia auals cun chemicalias.

Tranter 50% fin 70% dal commerzi d’aur saja en Svizra. Er hajan quatter da las set pli grondas raffinarias lur sedia qua ed er tschintg da las 10 pli grondas interpresas han lur sedia en Svizra. Perquai haja la Svizra er ina responsabladad speziala, scriva il WWF.