«Ex Libris» serra 43 filialas en Svizra

La libraria «Ex Libris» cumbatta cun la digitalisaziun e sto perquai stritgar 114 plazzas e serrar ina gronda part da las 54 filialas.

La libraria «Ex Libris» sto serrar 43 da lur 54 filialas en Svizra e sto uschia relaschar 114 collavuraturs. Tranter auter er la filiala a Cuira.

Da las 330 plazzas che la libraria porscha restan en in onn damai anc 215 plazzas. Per ils collavuraturs che sajan pertutgads da la restructuraziun haja «Ex Libris» elavurà in plan social ensemen cun l'uniun da commerzi e cun la cumissiun da persunal. Ultra da quai emprovia la libraria da chattar novas plazzas per ils pertutgads – entaifer ed ordaifer la gruppa da la Migros.

L'interpresa da la gruppa da Migros «Ex Libris» argumentescha ch'ella reageschia cun quellas mesiras sin las midadas structuralas dal martgà. Uschia haja «Ex Libris» il 2017 gì ina perdita da svieuta da 15% en las filialas. En la fatschenta online hajan ins dentant savì augmentar la vendita per 8% uschia che la fatschenta online furnescha gia pli che la mesadad dal gudogn. Perquai veglia la libraria en futur metter il focus sin la distribuziun digitala – quai cunzunt da cudeschs.

Gia en ils davos onns aveva la libraria cumenzà a s'adattar a la midada da structura dal martgà ed ha spustà il focus da las filialas staziunaras sin la fatschenta online. Quai ha gì per consequenza che l'interpresa da la gruppa da Migros ha dapi il 2009 gia serrà 60 filialas.

